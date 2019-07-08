Bodrum'a iki Türkiye rekoru ve 37 madalya ile döndüler

İzmir
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye
Yüzme Federasyonunun (TYF) 2018-2019 faaliyet programında yer alan ve Zafer Atamer adına düzenlenen TYF-Uluslararası Masterlar Yaz Yüzme Şampiyonasından Bodrum
'a 37 madalya ile döndü.
Daha önce Alsancak Atatürk Yüzme Havuzunda yapılacağı açıklanan 5-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen TYF-Masterlar Yaz Yüzme Şampiyonası Alsancak Atatürk Yüzme Havuzunun tadilata alınması sebebiyle, İzmir Narlıdere
Olimpik Yüzme havuzunda yapıldı. Yarışlara Banu Belkıs Güner, Defne
Arcan İçözü, Arda Akman, Mehmet Pınar
, Engin Çolpan, İzzet Günel ve İbrahim Demiröz'den oluşan 7 kişilik bir yarışmacı kadrosuyla katılan Bodrumspor Master Yüzme sporcuları, iki Türkiye Rekoru, 18 Altın, 17 Gümüş
2 Bronz olmak üzere toplam 37 madalya alarak B.B Bodrumspor bayrağını kürsüde dalgalandırdılar.
Yarışların ilk gününde 200 metre Kurbağalamada daha önce 2015 yılında 3: 24.53'lük derece ile Ali Camat'a ait olan 55-59 Yaş 200 metre Kurbağalama rekorunu kırarak 3: 16.10 ile 200 metre 55-59 Yaş Erkekler Kurbağalama Türkiye rekorunun sahibi olan Mehmet Pınar, yarışların son gününde de Erhan Turaan'a ait olan 1: 28.41 olan 100 metre Kurbağalama rekorunu da 1: 26.99 ile kırarak, Bodrum'a yeni iki yeni rekor daha kazandırmış oldu. - MUĞLA