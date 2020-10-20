Bodrum'a inen yaban domuzları görüntülendi - Son Dakika

Bodrum'a inen yaban domuzları görüntülendi

20.10.2020 11:32
Bodrum'a inen yaban domuzları görüntülendi, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine inen yaban domuzları çevredekiler tarafından görüntüledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine inen yaban domuzları çevredekiler tarafından görüntüledi.

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum'da domuzu sürüsü, Bodrum- Milas Karayolu'nun Torba Mahallesi kesiminde yola indi. Bir süre yolda ve mahallede dolaşan domuzlar, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücülerden Sedat Gökmen (50), otomobilini durdurup, sürünün yolun karşısına geçmesini bekledi. Gökmen, cep telefonu kamerasıyla yol kenarındaki arazideki sürüyü kaydetti. Gökmen'in sosyal medyada paylaştığı görüntülere, 'Artık korkmuyorlar ve ormanlık alanda gibi gezip, yiyecek arıyorlar', 'Yetkililer ve hayvanseverler ormanlık alanlara yiyecek atmalı', 'Yaban domuzları kendi alanlarında beslenmeli, aksi halde bir kaza veya sorun çıkacak' yorumları yapıldı.Domuz sürüsü daha sonra ormanlık alana giderek, gözden kayboldu.


Bodrum'a inen yaban domuzları görüntülendi
Bodrum'a inen yaban domuzları görüntülendi
Bodrum'a inen yaban domuzları görüntülendi
Bodrum'a inen yaban domuzları görüntülendi

Bodrum, Milas, Muğla, Yaban, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'a inen yaban domuzları görüntülendi - Son Dakika

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