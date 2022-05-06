Bodrum'a yeni öğrenci yurdu ve spor tesisi müjdesi - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla'nın Bodrum ilçesine yeni öğrenci yurdu ve spor tesisi yapılacağı müjdesini verdi.

Demir, sosyal medya hesabından konum bilgisi vererek yaptığı paylaşımda, Ortakent Mahallesi'nde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine ait 33 dönümlük bir alanının, üniversite öğrencileri için yurt ve spor tesisi yaptırmak üzere tahsis ettirdiklerini bildirdi.

Demir, planlama dahilinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yatırıma başlanacağını kaydederek, Bodrum'a ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.