BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ARAS'A ESKİ ÇALIŞANDAN SALDIRI İDDİASI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şehir dışından gelen konuklarıyla bir restoranda yemek yiyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a önce sözlü ardından fiziki saldırıda bulunduğu iddia edilen eski belediye çalışanı A.Ö. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen A.Ö. serbest bırakılırken; olay mekanın kameralarına yansıdı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, eşiyle birlikte Bodrum'a gelen Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'ı dün akşam misafir etti. Başkan Aras, mekanda diğer masalarda bulunan Bodrumlularla selamlaştığı sırada, iddiaya göre A.Ö. adlı kişinin önce sözlü ardından fiziki müdahalesine maruz kaldı. Araya giren kişilerce durdurulan A.Ö., Başkan Aras'ın şikayetçi olması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçiren A.Ö. öğle saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. A.Ö.'nün de Başkan Aras'tan şikayetçi olduğu öğrenildi.

BAŞKANDAN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA

Gece yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Aras, Bu arada bugün, bir haber sitesinde 'skandal' başlığıyla yayınlanan ve 'bilgisi edinildi, öğrenildi, iddia edildi' gibi muğlak cümleler eşliğinde hakkımda ortaya atılan 'Aşırı alkollüyken kavga ettiğim ve karakolluk olduğum' iddiası, dün akşam Marina Yacht Klüp'te misafirlerimle yemek yediğim sırada, Bitez Liman sorumlusu olarak görev yaparken, limana tekne bağlamak isteyenlerden rüşvet aldığı yönündeki şikayetler nedeniyle disiplin kurulumuza sevk edilen ve kurul kararıyla görevine son verilen bir şahsın; beni ve misafirlerimi önce sözlü, ardından fiziki tacize kalkışması ve bu tacize görevliler tarafından anında müdahale edilerek şahsın gözaltına alınması durumundan ibarettir ifadelerini kullandı.

Başkan Aras ve A.Ö. arasında mekanda yaşanan olaylar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)