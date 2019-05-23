Son Dakika Haberleri: Bodrum Belediyesi tabelasına "T.C." eklendi

Bodrum Belediyesi tabelasına "T.C." eklendi

8 saat önce

Bodrum Belediyesi hizmet binası girişine Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan "T.C." ifadesi konuldu.

Bodrum Belediyesi tabelasına
Bodrum Belediyesi hizmet binası girişine Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan "T.C." ifadesi konuldu.

Bodrum Belediye binası girişinde yazılı olan "Bodrum Belediyesi" tabelasının üzerine "T.C." harfleri eklendi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatı üzerine harekete geçen belediye görevlileri, gerekli ölçümleri yaparak hazırlanan T.C. tabelasını bugün ait olduğu yere yerleştirdi.

Böylece belediyenin girişindeki tabela, "T.C. Bodrum Belediyesi" olarak değişti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu belediye halkın ve Türkiye Cumhuriyetinin belediyesidir" dedi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:26 Kaynak: İHA
Ahmet Aras, Türkiye, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum Belediyesi Tabelasına T.C. İbaresi Eklendi Wikipedia, Türkiye'deki Erişim Engelini AİHM'e Götürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Domagoj Vida'dan 3 Çocuk Yapmasını İstedi! Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:11:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum Belediyesi tabelasına "T.C." eklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]