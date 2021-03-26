Bodrum'da açılan Halk Eğitim Merkezi'nde yüzlerce kursiyer eğitim görecek - Son Dakika

Bodrum'da açılan Halk Eğitim Merkezi'nde yüzlerce kursiyer eğitim görecek

26.03.2021 16:52
Bodrum'da açılan Halk Eğitim Merkezi'nde yüzlerce kursiyer eğitim görecek, System.String[]

Bodrum Belediyesi'nin destekleri ve hayırsever iş insanlarının destekleriyle tamamlanan Halk Eğitim Merkezi yeni hizmet binası törenle açıldı.

Bodrum Belediyesi'nin destekleri ve hayırsever iş insanlarının destekleriyle tamamlanan Halk Eğitim Merkezi yeni hizmet binası törenle açıldı.

Törene Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Halk Eğitim Müdürü Batuhan Giraz, Yokuşbaşı Mahalle Muhtarı Ahmet Dalaman, Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Ali Murat Gökmen ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri katıldı.

Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi içerisinde 1994 yılında Galip Özmeral tarafından yaptırılmış olan ancak yıllar içinde atıl duruma düşen bina yenilendi. Bodrum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı fizibilite çalışmaları ile hem statik açıdan sağlam hem de mimari açıdan fonksiyonel bir hale dönüştürülen 150 metrekare kullanım alanına sahip hizmet binası 2,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Etüt ve Proje Müdürlüğü'nün proje ve denetimini üstlendiği çalışmalarda, Fen İşleri Müdürlüğü yol ve otoparkın asfaltlanması, Park ve Bahçeler Müdürlüğü peyzaj işlerinde mesai harcadı. Belediyenin girişimleri ile yenilerek yeniden kamuya kazandırılan bina Halk Eğitim Merkezi geçici hizmet binası olarak faaliyet gösterecek. Modern ve konforlu hizmet binası bünyesinde 25 öğrenci aşçılık eğitimi alabilecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde konuşan Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, "Değerli Belediyemiz ve hayırseverlerimiz desteği ile baya atıl durumda olan bu binayı çok da güzel bir şekilde getirip yenilediler. Hobi kurslarımızın dışında önemli olan bir de iş kurslarımız var. Şu anda yiyecek içecek bölümü kursiyerlerimiz burada biliyorsunuz. Bodrum bir turizm kenti olduğu için buradan otellere çok sayıda kursiyerlerimiz yerleşiyor. Biz de bundan gurur ve onur duyuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bodrum İlçe Milli eğitim ve Halk Eğitim Müdürlükleri ile güzel çalışmalar içerisinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile yıllardır çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Özellikle kurslarımıza ev sahipliği yapıyoruz. Mekan sağlıyoruz. Şu andaki Halk Eğitim binası da Belediyemize ait bir yerdeydi tabi yetersizdi. Yeni binanın yapılacağı konusunun bilgisini almıştık ancak o yapılana kadar en azından Halk Eğitimimize hak ettiği şekilde düzgün bir ofis ortamı yapmak için biz de arayış içerisindeydik. Sevgili hayırseverimiz Erdem Şen bu binanın tadilatına başladı. Çok atıl durumdaydı. Gerçekten şu anda dıştan görünüşü çok farklı hale gelmiş. Bu çok önemli bir yatırım, çünkü yetişkin eğitimi yaşam boyu eğitim çok büyük bir önem kazanıyor. İnsan ilkokulda ortaokulda, üniversitede öğrendikleri ile yetinmemeli, ömrünün sonuna kadar öğrenmeye devam etmeli. Bir taraftan da kadınlarımıza meslek kazandırmakta çok önemli bir merkez. Kadınlarımızın sosyal hayata, iş hayatına atılmaları, ekonomik hayatın içinde daha fazla yer almaları bizler için çok çok önemli. Bunun için Belediye olarak hem onlara mekanlar sağlamalıyız hem de üretimlerini değerlendirebilecekleri satış alanları sağlamak zorundayız. Kadınlarımızın kendi ekonomik özgürlüklerini kazanması bizler için çok önemli. Yılda ortalama 20 bin öğrenci ders alıyor bu kurslarda, bu örgün eğitim gibi bir şey neredeyse. Ben bunun için bütün emek veren değerli halk eğitim müdürümüze, hocalarımıza aynı zamanda bu kurslara katılan devam eden değerli öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum Her zaman Halk Eğitimimizin, Milli Eğitimimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise, kurslarda binlerce öğrencinin katılımıyla ciddi bir faaliyet yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Geçici sürede yenisi yapılana kadar burada hizmet görülmesi bizi rahatlatacak. Ama asıl müjdemiz yeni binanın yapılacak olması. Çünkü bu kadar geniş kitleye hitap eden bir kurumun ciddi bir hizmet binasına ihtiyacı var. Belediyemizin de destekleri ile farklı yerlerde bu kursları açacağız."

Konuşmaların ardından, Kaymakam Bekir Yılmaz, Başkan Aras'a desteklerinden dolayı plaket takdim etti. Daha sonra tüm katılımcılar ile açılış kurdelesini birlikte kesen Başkan Aras ve Kaymakam Bekir Yılmaz, yeni yapılan hizmet binasını gezdi.

Açılış sonrasından İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz tarından Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Ali Murat Gökmen katkılarından dolayı plaket taktim etti. Gökmen plaketinin alıktan sonra kısa bir açıklama yaparak "Rixos Premium Bodrum, her yıl yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü, meslek edindiği, eğitim kurumu olan Halk Eğitim Merkezi'nin Bina onarım aşamalarından, açılışına kadar etkin fayda sağlamıştır. Bu faydaları karşılığında plaket ile onurlandırılmışlarıdır" dedi. - MUĞLA

Bodrum'da açılan Halk Eğitim Merkezi'nde yüzlerce kursiyer eğitim görecek

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi, Bekir Yılmaz, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da açılan Halk Eğitim Merkezi'nde yüzlerce kursiyer eğitim görecek - Son Dakika


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