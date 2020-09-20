Bodrum'da Akdeniz fokunun balık avladığı anlar görüntülendi - Son Dakika

Turgutreis Mahallesi 'nde balıkçı barınağındaki demirli teknede oturan vatandaşlar, kıyıya yakın bir alanda Akdeniz foku bulunduğunu fark etti.

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