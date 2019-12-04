Son Dakika Haberleri: Bodrum'da denizde batmış el yapımı şişme bot bulundu
Son Dakika Güncel Bodrum'da denizde batmış el yapımı şişme bot bulundu - Son Dakika

Bodrum'da denizde batmış el yapımı şişme bot bulundu

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize batmış haldeki el yapımı bot, güvenlik güçlerince denizden çıkartıldı.

Bodrum'da denizde batmış el yapımı şişme bot bulundu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize batmış haldeki el yapımı bot, güvenlik güçlerince denizden çıkartıldı.

Yahşi sahilinde denizde batmış vaziyette şişme bot gören vatandaşlar, durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler, botu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkardı. Yapılan incelemelerde şişme botun "merdiven altı" diye tabir edilebilecek tesislerde yapılan ve standartlara uymayan botlardan olduğu belirlendi.

Kesici aletlerle de imha edildiği tespit edilen bot, incelemelerin ardından belediye ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan bot içerisinde çocuk kıyafetleri, can simidi ve şişirme pompası olduğu gözlendi.

Yahşi Muhtarı Hasan Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, botu vatandaşların ihbarı üzerine bulduklarını söyledi.

Karaoğlan, düzensiz göçmenlerin hava şartları nedeniyle botu kullanamadan bölgeden ayrıldıklarını tahmin ettiklerini ifade etti.

Bodrum, Polis, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:46 Kaynak: AA
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