Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı tatili öncesi zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, Ö.Y. isimli şüphelinin piyasaya uyuşturucu süreceği istihbaratına ulaştı. Bugün akşam saatlerinde ilçe girişinde durdurulan yolcu minibüsündeki bir kişinin üzerinde ve bavulunda yapılan aramada 218 gram metamfetamin ele geçirildi.Gözaltına alınan Ö.Y.'nin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da durdurulan minibüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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