Bodrum'da Kaçak Tekne Çalışmalarında Türk Bayrağına Müdahale

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaçak tekne bağlama faaliyetlerine yönelik yürütülen kaldırma ve yıkım çalışmaları sırasında, bir teknenin alt kısmından Türk bayrakları çıkınca, işlem durduruldu. Bayraklar ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Bodrum'un Gümbet Koyu'nda, izinsiz yüzer iskeleler, sabit iskelelere kazıkla bağlama ve deniz alanında çevresel tahribata neden olan uygulamalara yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 teknenin kaldırılması için işlem başlatıldı. Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde; Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurum ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, bazı tekne sahipleri teknelerini vinçle bölgeden aldı. Sahibi bulunamayan teknelerin ise yediemin deposuna kaldırılacağı belirtildi. Karada atıl durumda bulunan bazı tekneler de kepçelerle parçalanıp bölgeden çıkarıldı.

Bir teknenin parçalanması sırasında alt kısmından Türk bayrakları çıktı. Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'nden bir personelin müdahalesiyle yıkım işlemi durduruldu. Türk bayrakları, ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasından sonra bölgenin sahil alanı olarak düzenleneceğini bildirdi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),