Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 29 Haziran'da, kum yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirmişti. Yapılan incelemede kum dolu çuvalda çürümeye başlayan yetişkin bir erkeğe ait ceset bulunmuştu. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

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