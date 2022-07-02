Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 6 zanlı yakalandı

02.07.2022 19:33
Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 6 zanlı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içinde ceset bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içinde ceset bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki olayın ardından polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, biri kadın 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 29 Haziran'da, kum yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirmişti. Yapılan incelemede kum dolu çuvalda çürümeye başlayan yetişkin bir erkeğe ait ceset bulunmuştu. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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