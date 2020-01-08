Bodrum'da "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'da 'Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı' projesi - Son Dakika

Bodrum'da "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi

27 dakika önce

Bodrum ilçesinde, "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi başlatıldı.

Bodrum'da

Bodrum ilçesinde, "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi başlatıldı.

Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, yarımadanın farklı mahallelerinde yaşayan çocukların bilim ve sanatla buluşturulacağı belirtildi.

Turgutreis Zeyyat Mandalinci İlkokulu, Amiral Turgutreis İlkokulu ve Ortaokulu, Yalıkavak Gökçebel Profilo Marina İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden tıra, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İki günde yaklaşık 1500 öğrencinin gezdiği belirtilen tırı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile belediye başkan yardımcıları da ziyaret etti.

Turgutreis, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:08 Kaynak: AA
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