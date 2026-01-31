Bodrum\'da Sağanak Yağış Evi Bastı, Kamyonet Mahsur Kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evi su bastı, bir kamyonet su birikintisinin oluştuğu yolda kaldı.

İlçede sabah saatlerinde özellikle Mumcular-Etrim ve Pınarlıbelen mahallelerinde etkili olan yağış zaman zaman şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan yolda bir kamyonet mahsur kaldı. Güvenlik gerekçesiyle yol, trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, kepçe yardımıyla kamyonetteki sürücüyü güvenli şekilde tahliye etti.

Pınarlıbelen Mahallesi'nde ise yağışın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı, evi de su bastı. Belediye ekiplerince evde su tahliye çalışması yapıldı.

Pınarlıbelen Mahallesi Muhtarı Abdullah Başol ile vatandaşlar, su tahliye ve kurtarma çalışmalarına destek verdi.