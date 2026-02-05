Bodrum\'da Sel Felaketi: Yol Kapandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yol trafiğe kapandı, 2 araç sel sularında kaldı. Bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bodrum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Konacık- Bitez kavşağı arasında yol, sel suları nedeniyle trafiğe kapandı.

YOL KAPANDI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

2 araç yolda mahsur kaldı, 1 otomobil ise sahipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı, ev ve iş yerlerini su bastı.

DERELERİN DEBİSİ YÜKSELDİ

Belediye ekipleri tarafından bölgede aralıksız olarak çalışmalar devam ederken, derelerin debisi yükseldi.