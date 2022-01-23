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BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI - Son Dakika

BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI

23.01.2022 18:43

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Soğuk havaya rağmen 2,5 ton hamsinin dağıtıldığı festifale katılanlar, sanatçı Selçuk Balcı konseriyle keyifli anlar yaşadı.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından İskele Meydanı'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde, mısır unuyla hazırlanan yaklaşık 2,5 ton hamsi, tavalarda pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Ekmek arası hamsi yemek isteyen vatandaşlar metrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı da yapıldı. Karadenizli sanatçıların verdiği konserde, vatandaşlar kemençe ve tulum eşliğinde saatlerce horon oynadı. Etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve binlerce vatandaş katıldı. Sanatçı Selçuk Balcı, soğuk havaya rağmen meydanı dolduran binlerce vatandaşa konser verdi.

'BU YIL ŞAMPİYON TRABZONSPOR'

Etkinlikte konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Bir Bodrumlu ve Fenerbahçeli olarak, 'bu sene Trabzon şampiyon' diyorum. Bodrum'da huzur içerisinde, güven içerisinde çocuklarımızla beraber sevdiklerimizle beraber, hep beraber kol kola omuz omuza yaşıyoruz" dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise kültürel değeri paylaşmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Festivalde stant açan vatandaşlardan Muhammet Dilli güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, "İnşallah her sene böyle güzel bir şekilde devam eder. Karadeniz ürünleri satıyoruz" dedi.

Sevda Esterik de "Peştamal ve peynir satıyoruz. Çok güzel bir etkinlik, şükür satışlarımız da güzel" dedi. Festivale katılan vatandaşlardan Mertcan Yamaç da 'Festivale 3 yıl önce de katılmıştım. O zaman da güzeldi. Ben de Karadenizliyim" ifadelerini kullandı.

BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI
BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI
BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI
BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI
BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI
BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI
BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI
BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI
BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI
BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI
BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI
BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI
BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI
BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI

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Selçuk Balcı, Osman Gürün, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BODRUM'DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN 'HAMSİ FESTİVALİ' COŞKUSU YAŞANDI - Son Dakika
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