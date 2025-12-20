Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü - Son Dakika
Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü

Bodrum\'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü
20.12.2025 00:09
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksek basınç sonucu ana su isale hattının patlaması nedeniyle asfalt çökerken, bölgedeki su birikintileri trafiği olumsuz etkiledi. Olay sonrası onarım çalışmaları başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksek basınç nedeniyle ana su isale hattının patlaması sonucu asfalt çöktü. Bölgede onarım çalışması başlatıldı.

Bodrum'da meydana gelen olay ilçede vatandaşlara zor anlattı. Gece saatlerinde, ilçeye bağlı Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde yüksek basınç nedeniyle ana su isale hattı patladı.

SU İSALE HATTI PATLADI, ASFALT ÇÖKTÜ

Ana borunun patlaması sonucu asfalt çökerken, bölgede su birikintileri oluştu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Bölgede onarım çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
