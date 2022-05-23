Bodrum'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

23.05.2022 17:50
Bodrum'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Caddesi'nde seyreden Şerif Aydın'ın kullandığı 35 AUL 334 plakalı otomobil ile Torba Mahallesi istikametinden Gündoğan Mahallesi istikametine giden Ferdi Öztaşkın kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile 48 AHA 303 plakalı araçta bulunan Osman Yerleşti ve Oğulcan Yerleşti yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sonrası yaklaşık 1 saat yol trafiğe kapandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Osman Yerleşti tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trafik akışı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum Yaza Hazırlanıyor Bodrum Yaza Hazırlanıyor Hava yeniden ısındı, plajlar doldu Hava yeniden ısındı, plajlar doldu
Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Fatih'te üzerlerinde Hadis-i Şerif bulunan plakalar parçalandı! Polis yakalamak için operasyon başlattı
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:22 Kalbi tekleyen Cübbeli Ahmet Hoca kalp ameliyatına alındı, sosyal medyadan dua istedi
17:18 Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Arsız sefil" demesi tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayında
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:58 Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 17:56:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement