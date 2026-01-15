Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Sanığa 22 Yıl Ceza - Son Dakika
3-sayfa

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Sanığa 22 Yıl Ceza

15.01.2026 13:24
Muğla'nın Bodrum'unda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 sanığa 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddelerle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan yargılanan 3 sanığa ayrı ayrı 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Mayıs 2025 tarihinde yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 2 kilo 200 gram skunk, 870 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Tutuklu sanıklar Fırat Eşin, Yunus Duman, Recep Altay, İ.K. ve A.B., Bodrum 2'nci Agır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada Recep Altay, pişman olduğunu belirterek, "Ben böyle olmasını istemezdim, çok pişmanım" dedi. Diger sanıklar ise beraat talebinde bulundu.

3 sanığa ağır ceza

Mahkeme, İ.K. ve A.B. hakkında beraat kararı verdi. Diğer 3 sanık ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 ay hapis cezasına ve her biri için 225 bin lira adli para cezasına mahkum edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

