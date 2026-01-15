Muğla'nın Bodrum ilçesinde oltaya takılan yavru köpek balığı tekrar denize salındı.
Ortakent açıklarında avlanan amatör balıkçı Deniz Akgül'ün oltasına bir balık takıldı.
Oltayı teknesine çeken Akgül, camgöz cinsi yavru köpek balığının takıldığını gördü.
Bir süre şaşkınlık yaşayan Akgül, daha sonra balığı yeniden denize saldı.
Bodrum'da Yavru Köpek Balığı Denizle Buluştu
