Bodrum'da zeynep casalini iklim eylemine katıldı
1 saat önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tüm dünyayla eş zamanlı iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:49 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde tüm dünyayla eş zamanlı iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yapıldı. Şarkıcı Zeynep Casalini
ile Belediye Başkanı Ahmet Aras
da eyleme destek verdi.
Tüm dünyada 20- 27 Eylül
Küresel İklim Grevi Haftası'nda, birçok ülkede 'iklim grevi' düzenlendi. Bodrum'da da 30'a yakın öğrenci, küresel iklim değişikliği ve zararlarına karşı farkındalık eylemi yaptı. "Farkına varan, harekete geçer" sloganıyla küresel iklim değişikliğine vurgu yapan öğrencilere, şarkıcı Zeynep Casalini ile Belediye Başkanı Ahmet Aras da destek verdi. Başkan Aras'ı ve Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt'u aralarında gören gençler, çok mutlu olduklarını ifade etti. Casalini de Aras'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Aras, "Vakit, harekete geçme vaktidir. Dünyamıza zarar veren parfüm, deodorant kullanımı engellenmeli. Plastik
ürünler kullanılmamalı. Fosil yakıtlar yerine elektrik enerjisi, jeotermal enerji, hidrojen, yakıt pilleri, rüzgar ve güneş enerjilerinden yararlanmalı. Sanayi kuruluşlarının bacalarına filtre takılmalı. Ormanlar korunmalı ve ağaç sayısı artırılmalı. Toplu taşımacılık yaygınlaştırılmalı" diye konuştu.
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