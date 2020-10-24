Bodrum'da zıpkınla bir metrelik balon balığı avlandı - Son Dakika

Zıpkınla balığı avlayan avukat, bir metre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığındaki balığı tekneye taşıdı.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçı tarafından zıpkınla bir metre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığında balon balığı avlandı.

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