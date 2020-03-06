Bodrum'dan kos'a lastik bot ile geçtiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'dan kos'a lastik bot ile geçtiler - Son Dakika

Bodrum'dan kos'a lastik bot ile geçtiler

6 saat önce

Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, güzel havayı fırsat bilen yaklaşık 40 göçmen, Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası'na iki ayrı lastik bot ile kaçış yaptı.

Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, güzel havayı fırsat bilen yaklaşık 40 göçmen, Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası'na iki ayrı lastik bot ile kaçış yaptı. Mültecilerin yanlarında getirdikleri eşyalarını ağırlık olmasın diye bot giderken sahile attıkları da görüldü.

Bodrum'dan 3 mil uzakta bulunan Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek için harekete geçen göçmenler, şişme botlarla Akyarlar Sahili Fener Burnu Sahili'ne toplandı. Somali, Suriye, Filistin ve Pakistan uyruklu 40 göçmen, Kos Adası'na geçmek için botları şişirdikten sonra ayakkabılarını bir çuvala koyarak botu denize indirdi. Can yeleklerini giyen göçmenler, 5 kişilik bir bota yaklaşık 20 kişi binerek denize açıldı. Ardından bir grup daha aynı bölgeye ellerinde şişme botla gelerek pompa yardımıyla botu şişirdi. Yanlarında getirdikleri motoru bota takan göçmenler, 2 metrelik şişme bota doluşarak çıkış yaptı. Karanlık sularda kaybolan göçmenlerin karşıya geçmek için büyük çaba sarf ettiği görüldü.

Göçmenlerin Yunanistan'ın Kos Adası'na geçişi sırasında Türk ve Yunan karasularında ise hareketli saatler yaşandığı görüldü. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 4 botu karasularında kuş uçurtmazken Türk Sahil Güvenlik ekibinin ise bir an olsun bölgeden ayrılmadığı görüldü. Ahmet Görk isimli göçmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı sevdiklerini Türk halkının çok iyi olduğunu belirterek, "Ağabeyim ve çocuklarım Avrupa da o yüzden botla karşıya geçmek istiyoruz. Kapılar açıldığı için bizde geçiş yapmak istiyoruz. Türkiye'yi çok seviyorum ama tüm aile karşıda bizde geçmek istiyoruz. Kendi imkanlarımızla aldığımız şişme bot ile karşıya geçeceğiz. Yunan Sahil Güvenlik ekibi zor kullanmazsa Avrupa'ya gideceğiz. Bin dolarlık masraf yaptık " dedi.

Bodrum'dan kos'a lastik bot ile geçtiler

Yunanistan, İstanköy, Bodrum, Kos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:52 Kaynak: DHA
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