Bodrum FK, Sivasspor'a Mağlup Oldu

20.01.2026 09:27
Bodrum FK teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, evlerinde ilk mağlubiyetlerini aldıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Özbelsan Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, bu sezon evlerinde ilk mağlubiyeti aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sefer Yılmaz, "Aslında oyuna iyi de başlamıştık. Gol pozisyonlarımız vardı. İlk yarının sonunda golü de bulduk ama ilk yarının uzatmalarında hiç beklemeğimiz bir konsantrasyon eksikliğinde yediğimiz gol bütün takımı oyundan düşürdü. İkinci devreye de o moralsizlikle başladık." dedi.

İkinci yarı duran toptan yedikleri golden sonra oyuncuların tamamen moralinin bozulduğunu dile getiren Yılmaz "Kırmızı kart, sakatlıklar oyunumuzu baya etkiledi. Onlarda bu skorda etkin oldu. Üzgünüz yapacak bir şey yok. Artık önümüzdeki hafta için yarından itibaren hazırlanacağız. Sivasspor teknik heyetini, futbolcularını, bütün takımı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özbelsan Sivasspor cephesi

Sivasspor Yardımcı Antrenörü Evren Otyakmaz da yaptığı açıklamada galip geldikleri için son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Otyakmaz şunları söyledi:

"Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Çünkü geçen hafta Erzurum maçında çok iyi mücadele etmiştik, 10 kişi kalmıştık ve kaybettiğimiz bir maç vardı. Bodrum maçına bunun telafi gözüyle bakıyorduk. Kendi sahasında mağlup olmamış bir takımı yenmenin de gururunu yaşıyoruz. Oyunun genelinde iyi oynayan, isteyen bir Sivasspor vardı. Tabii ki Bodrumspor'da buna karşılık verdi. Oyunun git gelli olduğu dönemler var. Kazanmak son derece önemliydi diyebilirim."

Kaynak: AA

10:02
