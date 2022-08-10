Bodrum'da LÖSEV'den tarım kampına ziyaret - Son Dakika
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Bodrum'da LÖSEV'den tarım kampına ziyaret

10.08.2022 14:17
Bodrum'da LÖSEV'den tarım kampına ziyaret

Bodrum ilçesinde, Turgutreis Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Tatil Köyü misafirleri, Bodrum Belediyesi Garaova Tarım Kampını ziyaret etti.

Bodrum ilçesinde, Turgutreis Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Tatil Köyü misafirleri, Bodrum Belediyesi Garaova Tarım Kampını ziyaret etti.

Tedavileri yeni bitmiş (idame dönemindeki) toplam 21 çocuk, anneleri ve 5 LÖSEV personeli gözetiminde Tarım Kampına ziyarette bulundu.

Tarım Kampındaki geziyle eğlenceli bir gün geçiren veliler ve çocukları, ilk olarak İsmail Hakkı Tonguç Müzesi'ni gezerek geleneksel tarım araçları ve ata tohumları hakkında bilgiler edindi.

Müze gezisinin ardından verilen yemek molasından sonra Terapi Yaşam Merkezi kurucularından Yaratıcı Drama Öğretmeni Gülseren Duyar ve Psikolog Işık Yazar tarafından çocuklar için hazırlanan eğlendirici etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikte oyunlar oynayıp el işi ve boyama yapan çocuklar, kendi boyadıkları taçları lavanta bahçesinden topladıkları lavantalarla süsleyerek kamptan ayrıldı.

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Kaynak: AA

Turgutreis, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da LÖSEV'den tarım kampına ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da LÖSEV'den tarım kampına ziyaret - Son Dakika
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