Son Dakika Haberleri: Bodrum Kardak Kayalıklarında Sakinlik Sürüyor

Bodrum Kardak Kayalıklarında Sakinlik Sürüyor

1 saat önce

Kardak kayalıklarında sakinlik sürüyorMuğla'nın Bodrum ilçesine 3.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'nda 1996 yılında yaşanan krizin yıldönümü sonrası Türk askeri bugün de kayalıklar çevresinde bekledi.

Kardak kayalıklarında sakinlik sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine 3.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'nda 1996 yılında yaşanan krizin yıldönümü sonrası Türk askeri bugün de kayalıklar çevresinde bekledi. Yunan askeri bölgeye gelmezken, öğlene kadar geçen zamanda bölgede sakinlik hakim oldu.

Gümüşlük Mahallesi açıklarında 28 Ocak 1996'da Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Kardak krizinin 23'ncü yıl dönümünün ardından bugün de Türk askeri bölgede bekledi. Öğle saatlerine kadar geçen sürede herhangi bir Yunan sahil güvenlik ekibi, kayalıkların yakınına gelmedi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 3 fırkateyn ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bot ise dün olduğu gibi bugün de bölgedeki nöbetini sürdürdü. Fırkateynlerden biri Çatal Ada yanında, diğeri Çavuş Adası yanında bekledi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot ise Kardak kayalıkları çevresinde devriye yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:42 Kaynak: DHA

Bodrum, Kardak, Güncel
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