Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Ankara Vali Yardımcılığı görevine atanan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz için veda yemeği düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Trafo Kafede düzenlenen veda yemeğine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile kaymakamlık çalışanlarının yanı sıra aralarında daire amirleri ve mahalle muhtarlarının da olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Belediye Başkanı Aras, Kaymakam Yılmaz'ın, zengin gönüllüğü, rehberliği ile kendilerine hep doğru yolu gösterdiğini, görev süresinde Bodrum'u yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil ettiğini ifade ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Yılmaz da yaklaşık 5 yıl Bodrum gibi güzel bir yerde çalışma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Bodrum'da hem güzel günler, hem de zor günler yaşadıklarını anlatan Yılmaz, birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri tüm kurum amirleri, belediye başkanı, milletvekilleri, tüm Bodrum halkı ile birlik ve beraberlik içerisinde aşmayı bildiklerini dile getirdi.

Giderken hem üzgün hem de mutlu olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Beş yıl yüzümüzün akıyla Bodrum kaymakamlığı yaptık. Birçok dostlarımız var. Elbette makamlar, mevkiler geçici ama dostluklar baki. Ben biliyorum ki burada bir sürü dostum var. Siz de bilin ki Ankara'da geldiğinizde orada bir kardeşiniz var. Çalıştığımız süre içerisinde aklımızın erdiği, gücümüzün yettiğince vatanımıza milletimize hizmet ettik. Beni biliyorsunuz. Beni vatan hainleri sevmez, hırsızlar sevmez, üçkağıtçılar sevmez ama sizin gibi dostlarımız sever. Uzak olsak da gönülden ırak olmayacağız. Birbirimize bir telefon kadar yakınız."

Yılmaz daha sonra eşiyle masaları tek tek dolaşarak, veda yemeğine katılanlara teşekkür etti.