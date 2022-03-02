Bodrum ve Marmaris'te sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Bodrum ve Marmaris'te sağanak etkili oluyor

02.03.2022 17:18
Bodrum ve Marmaris'te sağanak etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bodrum'da aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Konacık, Bitez, Yahşi, Yalıkavak mahallelerindeki bazı ana yol güzergahlarında su birikintileri oluştu.

Karayolları ekipleri, Bodrum- Turgutreis kara yolunda devriye çalışması yaptı, yolda tıkanıklık yaşanan bölgeleri temizledi. Sürücülerin tedbirli seyrettiği kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluştu.

Marmaris'te de sağanakla derelerden gelen yağmur suları denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz kahverengiye dönüştü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Marmaris, Bodrum, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum ve Marmaris'te sağanak etkili oluyor - Son Dakika


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