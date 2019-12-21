Bodrumspor'da 3 yolcu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bodrumspor'da 3 yolcu - Son Dakika Spor

Bodrumspor'da 3 yolcu

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 20 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da 3 futbolcuyla yollar ayrılırken alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuran isimlerden Ozan Sol takımda tutuldu.

Bodrumspor'da 3 yolcu, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 20 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da 3 futbolcuyla yollar ayrılırken alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuran isimlerden Ozan Sol takımda tutuldu. Yeşil-beyazlı kulüp, federasyonun yolunu tutan Ozan'ın 394 bin TL'lik alacağını yatırarak serbest kalmasının önüne geçildiğini duyurdu.

Yönetimden yapılan açıklamada kulüpten 330 bin TL alacağı biriken Seyid Ahmet'in ücretinin karşılıklı anlaşmayla 215 bin TL'ye düşürüldüğü duyuruldu. Bu futbolcuyla anlaşıp yolları ayıran yönetim, Emrecan Atila'ya da 180 bin TL yatırıp vedalaşıldığını açıkladı. Bodrumspor'da Şaban Genişyürek ise tek taraflı fesih hakkını kullanıp serbest kaldı. Şaban, 2 yıldır formasını giydiği kulübe sosyal medya hesabından veda etti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:56 Kaynak: DHA
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