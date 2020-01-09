BoE/Carney: Enflasyon hedefinde değişim aralığı "oldukça geniş" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BoE/Carney: Enflasyon hedefinde değişim aralığı 'oldukça geniş' - Son Dakika Ekonomi

BoE/Carney: Enflasyon hedefinde değişim aralığı "oldukça geniş"

6 saat önce

Birleşik Krallık (BoE) Başkanı Mark Carney, ülke genelinde "Brexit ve yerel politika belirsizliklerinin" azaldığını belirterek, enflasyon hedefini değiştirme aralığının "oldukça geniş" olduğun söyledi.

BoE/Carney: Enflasyon hedefinde değişim aralığı

Birleşik Krallık (BoE) Başkanı Mark Carney, ülke genelinde "Brexit ve yerel politika belirsizliklerinin" azaldığını belirterek, enflasyon hedefini değiştirme aralığının "oldukça geniş" olduğun söyledi.

Carney, merkez bankasının "parasal genişleme, yönlendirme, faiz indirimi gibi araçlardan oluşan 250 baz puanlık politika alanı" olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Toparlanma eğilimi başladığından beri Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi türlü boyutlarda şoklara maruz kalmış olsa da, enflasyon ortalama yüzde 1.7 düzeyinde seyretti, GSYH büyümesi ortalama yüzde 2.0 ile genel olarak güçlüydü ve zayıf potansiyel tedarik büyümesinin üzerindeydi. Krizin sindirilmesi, işsizliğin on yıllar sonraki en düşük düzeyine gerilemesi ve istihdamın rekor düzeylere yükselmesiyle politika alanında genişleme görüldü. Enflasyon beklentileri, tüketici enflasyonu geçici olarak uzaklaşsa da hedefe bağlı kaldı. Bu performans, hedef değişimindeki aralığın oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

"Enflasyon hedeflemenin bütün sezonlar için geçerli bir çerçeve olduğu ve ekonomik refahın güçlü temellerinden biri olduğu kanıtlandı. Para Politikası Kurulu, enflasyonun istikrarlı bir şekilde yüzde 2.0 hedefine dönmesiyle uyumlu olarak toplam talebin artabileceğini ve Birleşik Krallık ekonomisinde fazla kapasite bulunduğuna karar verdi."

Carney bunların yanında, Birleşik Krallık ekonomik büyümesinin "potansiyelin altında yavaşladığını" belirterek, "enflasyon hedefini yükseltmenin, pratikten çok teoride iyi göründüğü" uyarısını yaptı.


Birleşik Krallık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:02 Kaynak: DHA
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