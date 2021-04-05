Boeıng 36 Türk Şirketiyle Buluştu - Son Dakika

Boeıng 36 Türk Şirketiyle Buluştu

05.04.2021 09:16
Boeıng 36 Türk Şirketiyle Buluştu, System.String[]

Boeing, Türk havacılık sanayiinin rekabetçiliğini ve küresel tedarik zincirine entegrasyonunu desteklemek amacıyla, aralarında TUSAŞ, THY Teknik, Aselsan ve Havelsan gibi şirketlerin de bulunduğu 36 Türk şirketi ile SAHA, OSSA ve HUKD kümelenmelerinden temsilcilerin katılımıyla bir tedarikçi...

Boeing, Türk havacılık sanayiinin rekabetçiliğini ve küresel tedarik zincirine entegrasyonunu desteklemek amacıyla, aralarında TUSAŞ, THY Teknik, Aselsan ve Havelsan gibi şirketlerin de bulunduğu 36 Türk şirketi ile SAHA, OSSA ve HUKD kümelenmelerinden temsilcilerin katılımıyla bir tedarikçi forumu düzenledi.

Dijital platform üzerinden düzenlenen forumda katılımcılara havacılık sektörünün mevcut piyasa görünümü ve pandemi sonrası döneme yönelik sektörün toparlanma süreçleri hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca, Türk sanayicilerin Boeing tedarik zincirine katılım süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, gerçekleştirilen foruma ilişkin şöyle konuştu:

"TÜRKİYE'DE BÜYÜMEYE ODAKLANDIK"

"Boeing olarak, havacılık sanayiinde önemli büyüme potansiyeline sahip olan Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görüyoruz. Türkiye ile stratejik ortaklığımızın temelini oluşturan Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı kapsamında bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerle her zaman Türkiye'de Türk sanayii ile birlikte büyümeye odaklandık."

"Bugün, üretimleriyle farklı programlarımıza katkıda bulunan tedarikçilerimiz ve bu sektörde yer almayı planlayan şirketlerle bir araya gelerek sektörümüzün pandemi sebebiyle içinden geçtiği bu zor dönemi nasıl aşacağını, iyileşme süreçlerini ve yeni büyüme döneminin imkanlarını birlikte değerlendirdik."

Kasım 2017'de açıklanan Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı'nın en önemli bileşenlerinden biri olan Havacılık Sanayii Geliştirme Programı kapsamında bu zamana kadar toplam üç tedarikçi eğitimi programı ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile "Havacılıkta Tedarik Zinciri Geliştirme ve İhracat Konferansı" düzenlendi.

Tedarikçi forumu ise, pandemi başlangıcından bu yana Boeing ve Türk havacılık sanayiini en geniş kapsamda bir araya getiren bir etkinlik olmasının yanı sıra, sektörün küresel ölçekte yükselmesine ilişkin yeni yol haritasına odaklanması sebebiyle önem taşımakta.

Boeıng 36 Türk Şirketiyle Buluştu

Türk Hava Yolları, Havacılık, Aselsan, Türk, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Boeıng 36 Türk Şirketiyle Buluştu - Son Dakika


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