Son Dakika Haberleri: Boeing: 737 MAX uçaklar Ağustos'ta seferlere başlayabilecek
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Boeing: 737 MAX uçaklar Ağustos'ta seferlere başlayabilecek

45 dakika önce

– Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarının, yazılım sorunları nedeniyle yaşanan iki ölümcül kazadan sonra, Ağustos ayında gerekli izinleri alarak uçuşlara devam edeceği duyuruldu.

Boeing: 737 MAX uçaklar Ağustos'ta seferlere başlayabilecek, System.String[]
Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarının, yazılım sorunları nedeniyle yaşanan iki ölümcül kazadan sonra, Ağustos ayında gerekli izinleri alarak uçuşlara devam edeceği duyuruldu.
International Business Times'ın haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkkilileri Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'na 737 MAX tipi uçakların uçuşlara başlama planlarının Temmuz ayının sonunda belirli olacağını açıkladılar ancak  yerel havayolu şirketleri uçuşlara Ağustos ayı sonrasında başlayacaklar.
Daha önce Boeing CEO'su Dennis Muilenburg, firmanın 737 MAx tipi uçakların uzun vadeli üretim planlarının değişmediğini ve kamunun güvenini yeniden kazanmak için çalıştıklarını belirtti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:29 Kaynak: DHA
Times, Boeing 737, Boeing, Ekonomi
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