Son Dakika Haberleri: Boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş
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Boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş

55 dakika önce

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, dere kenarında, boğazı kesilmiş halde bulunan cesedin Afganistan uyruklu Zamir Zazai'ye ait olduğu tespit edildi.

Boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş, System.String[]
SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, dere kenarında, boğazı kesilmiş halde bulunan cesedin Afganistan uyruklu Zamir Zazai'ye ait olduğu tespit edildi. Zazai'nin en son birlikte olduğu arkadaşları Afganistan uyruklu F.A. ve F.M.'den şüphelenen polis, iki kişiyi gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüphelilerin, tartıştıkları için Zazai'yi öldürdükleri ortaya çıktı.
Taraklı Göynük Deresi kenarında, iki gün önce, bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı incelemede cesedin Afganistan uyruklu Zamir Zazai'ye ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Öldürüldükten sonra dere kenarına atıldığı belirlenen ceset, yapılan incelemelerin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asaiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zazai'nin en son arkadaşları Afganistan uyruklu F.A. ve F.M. ile birlikte olduğunu belirledi. Yolcu otobüsüne bindikleri tespit edilen 2 kişi, polis ekiplerince araç durdurularak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. F.A. ve F.M.'nin sorgularında cinayeti itiraf ettikleri, tartıştıkları için Zazai'yi öldürdüklerini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Afganistan, Taraklı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:52 Kaynak: DHA
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