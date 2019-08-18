Son Dakika Haberleri: Boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş (2)
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Boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş (2)

1 saat önce

TUTUKLADILARSakarya'nın Taraklı ilçesinde, dere kenarında boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan Afganistan uyruklu Zamir Zazai'nin en son birlikte görüldükten sonra gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğünde cinayeti itiraf eden Afganistan uyruklu arkadaşları F.A. ve F.M.

Boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş (2), System.String[]

TUTUKLADILAR
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, dere kenarında boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan Afganistan uyruklu Zamir Zazai'nin en son birlikte görüldükten sonra gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğünde cinayeti itiraf eden Afganistan uyruklu arkadaşları F.A. ve F.M., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.


Afganistan, Sakarya, Taraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:11 Kaynak: DHA
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