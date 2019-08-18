Boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş (2)
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TUTUKLADILARSakarya'nın Taraklı ilçesinde, dere kenarında boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan Afganistan uyruklu Zamir Zazai'nin en son birlikte görüldükten sonra gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğünde cinayeti itiraf eden Afganistan uyruklu arkadaşları F.A. ve F.M.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:11 Kaynak: DHA
TUTUKLADILAR
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, dere kenarında boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan Afganistan uyruklu Zamir Zazai'nin en son birlikte görüldükten sonra gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğünde cinayeti itiraf eden Afganistan uyruklu arkadaşları F.A. ve F.M., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
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