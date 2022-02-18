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Boğaziçi Üniversitesinden Anadolu Hisarı'ndaki kampüsün devriyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesinden Anadolu Hisarı'ndaki kampüsün devriyle ilgili açıklama Açıklaması

18.02.2022 21:00
Boğaziçi Üniversitesinden Anadolu Hisarı'ndaki kampüsün devriyle ilgili açıklama Açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Marmara Üniversitesinin kullanımında olan Anadolu Hisarı'ndaki kampüs alanının, mevcut kampüslerine ek olarak üniversitelerine tahsis edildiğini bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Marmara Üniversitesinin kullanımında olan Anadolu Hisarı'ndaki kampüs alanının, mevcut kampüslerine ek olarak üniversitelerine tahsis edildiğini bildirdi.

İnci, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Beykoz İlçesi Göksu Mahallesi'nde bulunan kampüs alanının toplamda 122 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmaz alana sahip olduğunu belirterek, halihazırda Marmara Üniversitesi tarafından kullanılan kampüsteki akademik ve idari birimlerin Bahar 2022 döneminin sonunda boşaltılarak kullanımlarına devredileceğini kaydetti.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin ise yeni inşa edilmekte olan kendi kampüsü tamamlanıncaya kadar mevcut kampüste eğitim ve öğretime devam edeceğini aktaran İnci, şu bilgileri paylaştı:

"Mevcut kampüs alanlarımızın eğitim, öğretim faaliyetlerimizin artan ihtiyaçlarına yetmemesi üzerine yaptığımız girişimler sonucu, bugüne kadar Marmara Üniversitesinin kullanımında olan Anadolu Hisarı'ndaki kampüs alanı, mevcut kampüslerimize ek olarak üniversitemize tahsis edilmiştir. Boğaziçi Üniversitesinin gelişmesi, öğrencilerimize daha iyi bir yaşam alanı sağlanması, araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini daha etkin gerçekleştirebilecek bir ortamın temini için rektörlüğümüz bundan sonra da yeni hedeflerle çalışmalarını sürdürecektir. Üniversitemizin yeni kampüs alanı ile büyümesi ve gelişmesi için destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunarız. Kampüs alanının tahsisini gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ederiz. Boğaziçi Üniversitesi tarihine geçecek bu önemli gelişmenin hayırlı olmasını dilerim."

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Boğaziçi Üniversitesi, Anadolu Hisarı, Marmara, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesinden Anadolu Hisarı'ndaki kampüsün devriyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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