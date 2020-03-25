Boğaziçi Yönetim AŞ sitelerinde koronavirüse karşı tedbirler aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boğaziçi Yönetim AŞ sitelerinde koronavirüse karşı tedbirler aldı - Son Dakika

Boğaziçi Yönetim AŞ sitelerinde koronavirüse karşı tedbirler aldı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim AŞ yönettiği sitelerde yeni tip koronavirüse (Kovid -19) karşı bir dizi önlemi hayata geçirdi.

Boğaziçi Yönetim AŞ sitelerinde koronavirüse karşı tedbirler aldı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim AŞ yönettiği sitelerde yeni tip koronavirüse (Kovid -19) karşı bir dizi önlemi hayata geçirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, sosyal tesisi bulunan sitelerde, fitness, hamam, sauna, buhar odası gibi bölümlerde hizmete ara verilirken, site açık hava alanlarında bulunan ortak kullanım noktaları, çardaklar, oturma bankları ve tüm oyun gruplarının tamamı kullanıma kapatıldı.

Sitelerde gerçekleştirilen periyodik rutin temizlik programları, yoğun programa dönüştürüldü. Temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi. Çalışmalarında maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirildi.

Ayrıca çalışmalar kapsamında, blok kapıları, interkom cihazları, asansörler ve blok içi gibi yoğun kullanım alanları da dezenfekte ediliyor. Kapı kolları, posta kutuları ve asansör tuşları gibi sıklıkla kullanılan noktalarda ise buharlı temizlik cihazları ile detaylı temizlik yapılıyor.

- 65 yaş ve üstü sakinlerin ihtiyaçlarını site yönetimi karşılıyor

Blok girişleri, asansör bekleme alanları ve site yönetim girişlerine dezenfektan istasyonları yerleştirildi. Site sakinleri de afişler, SMS ve sosyal medya paylaşımları ile bilgilendiriliyor.

Ayrıca, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar Site Yönetimi'ne haber vererek ihtiyaçlarının alınmasını sağlayabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:58 Kaynak: AA

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