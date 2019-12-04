Boğsak Tüneli'nde nefes kesen tatbikat

Mersin'in Silifke ilçesinde, Mersin- Antalya karayolu Boğsak Tünelinde gerçekleştirilen senaryo gereği yaralamalı ve ölümlü trafik kazası tatbikatı nefes kesti.

Senaryo gereği tünelin içinde meydana gelen trafik kazasını kameralardan gören kontrol merkezi personeli, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine trafiğe kapatılan bölgeye ambulans kısa sürede ulaştı.

Yangının da çıktığı bildirilen kazaya bölge trafik ve jandarma ekipleri 10 dakikadan az, itfaiye ekipleri ise 15 dakikadan daha kısa sürede geldi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürürken, bölgeye intikal eden AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de araç içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yanan aracın tünelden çıkarılması için kurtarıcı çağrıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Tatbikatta ihbarın geldiği andan itibaren yapılan tüm çalışmaların 45 dakikadan daha az zamanda tamamlandığı gözlendi. Kızılay ise senaryo gereği kaza sonrası kumanya dağıttı.

Tatbikatı izleyen Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 45 dakika içinde ilçenin tüm ilgili birimlerinin olaya müdahale ettiğini ve başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Boğsak Tünelinin bin 670 metre uzunluğunda olduğunu ve kazanın 850'nci metrede meydana geldiğini anlatan Emiroğlu, "İlçemizden geçen en büyük akış burada oluyor. Olası kazalara müdahale edebilmek, can ve mal kaybını minimum seviyeye indirmek adına tüm kurumlarımızın imkan ve kabiliyetini yerinde inceleyebilmek adına böyle bir tatbikat yaptık. Daha iyiye ulaşma arzumuz hep devam ediyor. Silifke ilçesinde 3 tane tünelimiz var. Allah göstermesin bu tünellerde oluşabilecek kazalara karşı bütün ekiplerimiz koordineli halinde çalışması için tünel şefliğimizin bizden istemiş olduğu tatbikatı gerçekleştirdik. Kaymakamlığımız koordinesinde İl Afet Müdürlüğü ekipleri büyük bir koordine örneği gösterdiler. Onlar planladılar ve tatbikatı hazırladılar. Senaryo gereği üç aracın ve bir tankerin karıştığı bir kazada tünelin kapatılması, yolun tali yollara verilmesi sırası ile ambulans, itfaiye, kurtarma ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri, olay yerine itina ile müdahale ederek yaralılar ve ölülerin uzaklaştırılması ile tünelin tekrar trafiğe açılması gibi konularla ilgili tatbikat düzenlendi. 45 dakikada tatbikat sonuçlandı. İnşallah böyle bir şey yaşamayız. Olursa da kendimizi hazırlayabilmemiz için bu tür tatbikatlar müdahale ettik. Kaza olduktan sonra müdahale olay yerine gelinmesi yaralılara ilk müdahale yapılması hastane intikali gerçekleştirildi. İnşallah böyle bir olayla karşılaşmayız. Sürücülerimizi tekrardan uyarıyoruz. Yoldaki trafik levhalarına uysunlar. Hız sınırını aşmasınlar. Bunlara uyulduğu takdirde bizim yapmış olduğumuz bu tatbikatlar hatıra kalır. Sürücülerimize kazasız belasız yolculuklar diliyorum" dedi.

(Murat Şengi/ İHA)