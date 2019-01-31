Bojan Krkic, Stoke City'de Kaldı
24 dakika önce
İsmi Süper Lig kulüpleriyle anılan İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City forması giyen Bojan Krkic takımında kaldı.
İsmi Süper Lig kulüpleriyle anılan İngiltere
Championship ekiplerinden Stoke City
forması giyen Bojan Krkic
takımında kaldı.
28 yaşındaki İspanyol oyuncunun Türkiye
'deki temsilcisi transfer görüşmeleriyle alakalı olarak, "Sivasspor
ile ismi anıldı ama bir görüşmemiz olmadı. Ankaragücü
ile görüştük ancak onlarla da mali konularda anlaşılamadı. Stoke City de Bojan'ın yerine oyuncu bulamayınca oyuncuyu satmaktan vazgeçti. Dün biz kulüp menajeri ve kendi menajeriyle konuştuğumuzda Sivasspor ile böyle bir görüşmenin olmadığını iddia ettiler. Yani bize oyuncunun Sivasspor ile bir görüşmesi olmadığını ve gelmeyeceğini söylediler. Sosyal medya ve basın organları tarafından böyle yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldı. Biz yasal temsilcisi olarak Ankaragücü ile görüştük. Kiralama ücreti olmaksızın yarım sezon için 800 bin Euro maaş talebi vardı. Kulüp ekonomik şartları uygun bulmadı ve transfer gerçekleşmedi" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:51 Kaynak: DHA
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