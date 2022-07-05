Bol bol kitap okuyarak LGS'de Türkiye 1'incisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bol bol kitap okuyarak LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

05.07.2022 18:34
Bol bol kitap okuyarak LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

Bol bol kitap okuyarak LGS'de Türkiye 1'incisi oldu Kayseri'de bilgisayar alışkanlığını kitap okuyarak yenen 8'inci sınıf öğrencisi Liselere Giriş Sınavı'nda bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi.

Bol bol kitap okuyarak LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

KAYSERİ - Kayseri'de bilgisayar alışkanlığını kitap okuyarak yenen 8'inci sınıf öğrencisi Liselere Giriş Sınavı'nda bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi.

Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Harun Harman, 7'inci sınıfta öğretmenlerinin yaptığı motivasyon konuşması ile LGS'ye çalışması gerektiğini anladı. Öncesinde sürekli bilgisayar ve telefon ile zaman geçiren Harman, alışkanlıklarını kenara bırakarak kitap okumaya başladı. 1 buçuk sene gibi kısa bir zamanda sınava hazırlanan Harun Harman, LGS'de bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye şampiyonları arasına girdi.

Başarı hikayesini anlatan Harman, "İlk başlarda hafif şekilde soru çözmeyle başladım. 80-100 arasında soru çözüyordum. En başta çok soru çözersem sıkılabilirdim. Daha sonra her ay soru çözmeyi git gide artırdım ve son aylara doğru 200 üstü soru çözmeye başladım. Soru çözmenin yanında bana yardımcı olan şeylerde kitap okumaktı. Çünkü kitap okumak okuduğunu anlamada çok faydalı bir şey. Bu sadece paragraf için geçerli değil, matematik ve fen dersinde de çok işime yaradı. Mesele farklı bir kişi o paragrafı 5-6 kez okuyorsa kitap okuyan kişi bir okuyuşta anlayabiliyor. Bu da çok iyi vakit kazandırıyor. Ben 7'inci sınıfta baya bilgisayar oynuyordum. Online eğitimden dolayı bilgisayara baya alışmıştım. Sonrasında yüz yüze eğitim başlayınca ilk denememizi yaptılar. O zaman baya sonuç elde ettim. O sıra hocalar motivasyon konuşması yaptılar. İşin ciddiyetini anladım. Sonrasında bilgisayarı ve telefonu kaldırdım. 'Bilgisayarsız nasıl yapacağım' diye düşünürken kitaplarla tanıştım ve o günden itibaren kitap okumaya başladım. Bu şekilde bilgisayarın bıraktığı o boşluğu kapattım. Benim için çok yararlı oldu" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Harun Harman, "LGS'yi çok abartmayın. Ben 7'inci sınıfta LGS'yi çok zor bir sınav olarak görüyordum ama çok korkuyordum. Emin olun girdiğiniz denemelerden çok daha kolay olacak. O yüzden abartarak çok stres yapmayın" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
LGS Şampiyonuna ilkokulundan plaket LGS Şampiyonuna ilkokulundan plaket Dershaneye gitmeden planlı çalıştı, LGS Türkiye birincisi oldu Dershaneye gitmeden planlı çalıştı, LGS Türkiye birincisi oldu
Kaynak: İHA

Bilgisayar, Türkiye, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bol bol kitap okuyarak LGS'de Türkiye 1'incisi oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 18:38:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bol bol kitap okuyarak LGS'de Türkiye 1'incisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement