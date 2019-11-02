Bölgede yaşanan krizler Filistin davasını olumsuz etkiledi

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, bölgede ve Arap dünyasındaki krizlerin Filistin davasını olumsuz etkilediğini söyledi.

Meşal, Kudüs ve Filistin İçin Küresel Koalisyon tarafından, "Yüzyılın Anlaşması ve İsrail'le Normalleşmeye Karşı Hep Beraber" başlığı altında İstanbul'da dün başlayan 11'inci Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa katıldı.

Programda söz alan Meşal, "Arap dünyasında yaşanan krizler ve çatışmalar insanları Filistin davasından meşgul etti. Bu, sınırlı ve geçici bir durum." diye konuştu.

İsrail'in her ülkede halkın iradesine karşı koymakla ilgilendiğini, kimi zaman rejimlerin yanında durduğunu, bazen de dış düşmanlarla saf tuttuğunu ifade eden Meşal, "Filistin davasını hiç kimse satamaz. Davanın gerçek sahibi ümmet ve Filistin halkıdır." dedi.

Meşal, Hamas'ın kapsamlı bir Filistin stratejisi üzerinde uzlaşmak istemesinin yanı sıra Filistin davasını destekleme konusunda tüm Müslüman akımları desteklemeye de önem verdiğini aktardı.