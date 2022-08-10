Fıstık bahçelerinde hasat davul, zurna ve halayla başladı - Son Dakika
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Fıstık bahçelerinde hasat davul, zurna ve halayla başladı

10.08.2022 11:50
Fıstık bahçelerinde hasat davul, zurna ve halayla başladı

Bölgede "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığının ilk mahsulü boz fıstıkta hasat, davul ve zurna eşliğinde düğün yerini aratmayan ambiyansta gerçekleştiriliyor.

Bölgede "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığının ilk mahsulü boz fıstıkta hasat, davul ve zurna eşliğinde düğün yerini aratmayan ambiyansta gerçekleştiriliyor.

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan Antep fıstığında ilk hasat dönemi başladı.

Türkiye'deki fıstık üretiminin önde gelen illerinden Gaziantep'te havaların ısınmasıyla beraber işçiler bahçelerin yolunu tuttu.

Sabah erken saatlerde işe başlayan işçiler, dalından kopardığı Antep fıstığını ağacının altına serdikleri çadırlara atıyor. Ardından traktörlere konulan fıstıklar temizleme, kırma ve kavlama işlemi yapıldıktan sonra tüketime hazır hale geliyor.

Normal Antep fıstığına göre hasadı bir ay önce yapılan yağlı ve yeşil renkte olan boz fıstık, baklava, çikolata, hamurlu tatlı ve yemeklerde kullanılıyor.

Bahçeler düğün yeri gibi

Çiftçilerin motivasyonunu artırmak için son dönemlerde bahçelerde adeta düğün havası yaşanıyor.

Davul ve zurna eşliğinde bahçeleri gezen bazı müzisyenler, yöresel müziklerle işçilere moral verirken, keyifli vakitlerin geçirilmesini de sağlıyor. Bir süre müzik dinletisi sunan müzisyenler, ücret olarak da bahçe sahibinin poşetle verdiği mahsulden nasibini alıyor.

İşçilerin zaman zaman müziğin ritmine kendilerini kaptırarak halay çekmesi ise renkli görüntülere sahne oluyor.

"Bu senede oldukça verimli geçiyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, dünyanın bir çok ülkesinde Antep fıstığının yetiştiğini ancak aroma yönünden en iyisinin Türkiye'de yetiştirildiğini söyledi.

Geçen yıl Antep fıstığında verimin iyi olduğunu belirten Karayılan, "Bu sene de oldukça verimli geçiyor. Gaziantep'te sulamayla birlikte Antep fıstığındaki verim yüzde 35 civarında arttı. Buna budama ve gübreleme yapıldığında çok daha iyi verimler elde ediliyor." dedi.

Boz Antep fıstığında üreticinin hasat telaşında olduğunu ifade eden Karayılan, şöyle devam etti:

"Şu an boz Antep fıstığında hasat başladı. Antep fıstığının zamanında hasat edilmesi lazım. İçi tam dolmadan toplanmaması lazım. Bu bizim için çok önemli. Hasat yaparken gelecek yılın karagözlerine zarar vermemeliyiz. Her göz elle toplanmalı. Bu yılki hasatla birlikte gelecek yılın hasadını da önemsemek gerekir. Bu sene karagöz çok yerinde şükürler olsun. Gelecek sene de fıstıkta çok güzel verim alacağız. Şimdiden belli ediyor kendini ağaçlar. Boz fıstığın içindeki aroma çok yüksek olduğu için bu genelde baklavada kullanılır ve bizim için çok önemlidir. Daha sonra 'kırmızı ben' hasadı yapılır. Ben fıstık ise çerezlik için kullanılır. En son kuru kırmızı kabuklunun hasadı yapılır."

Çiftçiler rekolteden memnun

Çiftçi Hanifi Uğur ise Antep fıstığında ilk hasatta boz fıstığın toplandığını söyledi.

Boz fıstığın kendileri için oldukça kıymetli olduğunu ifade eden Uğur, şunları kaydetti:

"Fıstık hasadı 10 gün önce başladı ve yaklaşık 15 gün daha sürecek. Sabah 5'te geliyoruz ve akşama kadar çalışıyoruz. Yaklaşık 25 kişilik bir ekiple, günlük 6 ton ürün topluyoruz. Bu sene mahsul ve ürünler güzel. 1 ay sonra 'ben fıstık' hasadına başlayacağız. Hava şartları çok sıcak, 45-50 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Bir ağacın tam verim vermesi 20 yılı buluyor. Gerçekten büyük emek var."

İlk ürün daha çok iç piyasada tüketiliyor

Fıstık tüccarı Mustafa Aslan da boz fıstığın diğer fıstık türlerine göre daha kıymetli ve nadide olduğunu dile getirdi.

İyi fıstığın rengi ve kokusundan anlaşıldığını anlatan Aslan, "Fıstığın içi ne kadar yeşil olursa o kadar kaliteli olur. Barak Ovası fıstığını randımanı ve aroması daha iyi. Fıstığın kokusundan ve renginden kalitesi belli olur. Kokusu ve rayihası güzel olursa baklavada kaliteyi ve tadı arttırır. Eğer sarı olursa baklavanın kalitesi düşer. İlk ürün yurt içinde daha çok tüketiliyor. Çünkü baklava ve çikolatada kullanılıyor. İkinci ürünümüzün yüzde 50'den fazlası ise kuruyemiş olarak ihracata gidiyor."

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Kaynak: AA

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fıstık bahçelerinde hasat davul, zurna ve halayla başladı - Son Dakika

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