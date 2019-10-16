Son Dakika Haberleri: Bölgesel kros liginde Gediz'in gururu oldular
Son Dakika Güncel Bölgesel kros liginde Gediz'in gururu oldular

Bölgesel kros liginde Gediz'in gururu oldular

31 dakika önce

Ankara'da düzenlenen Kulüplerarası Bölgesel Kros Liginde 12 İl Takımının katıldığı yarışmada Gediz Karması Küçük Kızlar Takımı 1. Kademe sonucunda bölge ikincisi oldu.

Bölgesel kros liginde Gediz'in gururu oldular, System.String[]

Ankara'da düzenlenen Kulüplerarası Bölgesel Kros Liginde 12 İl Takımının katıldığı yarışmada Gediz Karması Küçük Kızlar Takımı 1. Kademe sonucunda bölge ikincisi oldu.


Ankara'da gerçekleştirilen Kulüplerarası Bölgesel Kros Liginde ferdi sıralama sonuçlarına göre Sıla At bölge 2.si, Büşra Güney Bölge 3.sü oldu. Erkeklerde ise Harun Şimşek bölge 2.si olarak Gediz'i temsil etti.


Bu tür sportif başarıların kendilerini mutlu ettiğini, sporcuları tebrik ettiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "İlçemizi başarılı bir şekilde temsil eden sporcularımızı, Antrenörümüz Yıldıray Kaya ve ekibini tebrik ediyorum. İlçemizi spor alanında temsil edecek, bizlerin göğsünü kabartacak olan gençlerimizin yetişmesi için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz. Geleceğimizi oluşturan çocuklarımızın sağlıklı ve özgüvenli yetişmesinde sporun büyük payı var. Bu nedenle sporu olmazsa olmaz bir değer olarak görüyor ve gençlerimizin yaşamlarına katmak istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Ankara, Gediz, Sıla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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