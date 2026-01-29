Bölgeyi Etkileyen Kar Yağışları Ulaşımı Kapatıyor - Son Dakika
Bölgeyi Etkileyen Kar Yağışları Ulaşımı Kapatıyor

Bölgeyi Etkileyen Kar Yağışları Ulaşımı Kapatıyor
29.01.2026 11:18
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar nedeniyle 320 yerleşim yeri yoluna ulaşılamıyor, çalışmalar sürüyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 9 mahalle ve 6 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yerleşim yerlerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş ilçesinde, akarsuların Van Gölü'ne döküldüğü kıyıların bazı bölümleri dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.

Bölgede fotoğraf çeken Mahmut Bilici, bu yıl havanın oldukça soğuk geçtiğini söyledi.

Gölün bazı kısımlarının buzla kaplandığını belirten Bilici, "Kar ve aşırı soğuklar nedeniyle gölün kıyısı dondu. Buz tutan yerlerde obruk şeklinde şekiller oluştu. Daha önce böyle bir doğa olayıyla karşılaşmamıştık." dedi.

Hakkari

Kentte etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 220 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de çarşı merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Bitlis

Kentte kar nedeniyle yolu kapanan 34 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece saatlerinde etkili olan kar nedeniyle 34 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kırsaldaki vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için karla mücadele ekiplerinin köy yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kentte karın ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Muş

İl genelinde kar nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, Hakkari, Ulaşım, Güncel, Bitlis, Muş, Van

Son Dakika Güncel Bölgeyi Etkileyen Kar Yağışları Ulaşımı Kapatıyor - Son Dakika

11:41
