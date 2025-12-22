Bolu\'da korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'da 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 14.37'de merkez üssü Bolu Merkez olan 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 8.43 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde ve bazı çevre köylerde hafif şekilde hissedildi.
