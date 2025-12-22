Bolu'da korkutan deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bolu'da korkutan deprem

Bolu\'da korkutan deprem
22.12.2025 15:15  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da AFAD'ın verilerine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğindeki deprem, kent merkezi ve çevresindeki köylerde hafif hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'da 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

KENT MERKEZİNDE VE KÖYLERDE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 14.37'de merkez üssü Bolu Merkez olan 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 8.43 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde ve bazı çevre köylerde hafif şekilde hissedildi.

Kaynak: İHA

Bolu Merkez, Hava Durumu, 3-sayfa, Deprem, AFAD, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bolu'da korkutan deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır’dan ödül Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü’nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı
Erzurum’da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu
Beckhamlarda soğuk savaş: Brooklyn’den herkese blok Beckhamlarda soğuk savaş: Brooklyn'den herkese blok
Aydın’da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu

16:58
MİT, terör örgütü DEAŞ’ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören’i, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
16:50
Ekol TV yayın hayatına son verdi
Ekol TV yayın hayatına son verdi
16:33
Kasım Garipoğlu’nun şoförü: Uyuşturucu partilerine ünlü isimler katılıyordu
Kasım Garipoğlu'nun şoförü: Uyuşturucu partilerine ünlü isimler katılıyordu
16:19
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG’nin entegrasyona niyeti yok, İsrail’le koordinasyon içinde
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde
16:03
Fenerbahçe, Samsunspor’un yıldızını alıyor
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını alıyor
15:32
İşte 2025’in en çok konuşulan olayları
İşte 2025'in en çok konuşulan olayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2025 17:06:32. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da korkutan deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.