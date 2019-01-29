Son Dakika Haberleri: Bolu'da Aranan Gencin Cesedinin Bulunması

Bolu'da Aranan Gencin Cesedinin Bulunması

22 dakika önce

Bolu'da, cesedi dere kenarında bulunan Oğuzhan Özdoğan'ı ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bolu'da Aranan Gencin Cesedinin Bulunması, System.String[]
Bolu'da, cesedi dere kenarında bulunan Oğuzhan Özdoğan'ı ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, pazar günü merkeze bağlı Bahçeköy'de kaybolan ve dün cesedi dere yatağında bulunan Özdoğan'ın ölümüne ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında arkadaşları A.G. (16) ile S.Ö. (16) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Av sırasında şakalaşırken tüfek kazara ateş almış

Şüphelilerden A.G, jandarmada ve mahkemede verdiği ifadede, arkadaşları Özdoğan ile kuş avına çıktıklarını anlattı. S.Ö'nün av tüfeği, Oğuzhan'ın ise evinden tabanca getirdiğini aktaran A.G, bir ara kuşlara ateş etmeye hazırlanan ancak sonra vazgeçen ikiliden S.Ö'nün, tüfeğin horozunu çekik halde unuttuğunu aktardı.

Daha sonra Oğuzhan ile S.Ö'nün şakalaştıkları esnada tüfek ve tabancayı kendisine verdiklerini, horozunun çekik halde olduğunu bilmeden şaka amaçlı hem tabancanın hem de tüfeğin tetiklerine bastığını belirten A,G, tüfeğin ateş alması üzerine saçmaların Oğuzhan'ın boyun altı ve göğsüne isabet ettiğini savundu.

Zanlı A.G, Oğuzhan'ı sırt üstü yatırıp kalp masajı yaptıklarını, öldüğünü anladıklarında ise korkudan kimseye bildiremediklerini ve panik halindeyken cesedi dere kenarına gömmeye karar verdiklerini ifade etti.

Olay

Bolu'da pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Oğuzhan Özdoğan'ın (16) bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalarda gencin cesedi, dün köyün yakınlarındaki dere yatağında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:32 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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