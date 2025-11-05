Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 10 katına çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 10 katına çıkarıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Bolu\'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 10 katına çıkarıldı
05.11.2025 12:49  Güncelleme: 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bolu\'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 10 katına çıkarıldı
Haber Videosu

Bolu Belediyesi tarafından alınan kararla, yere çöp ve izmarit atanlara yönelik ceza 14 bin TL'den 152 bin 895 TL'ye yükseltildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocuk parklarında sigara içme yasağının da getirileceğini açıkladı.

Bolu Belediyesi, yere çöp ve izmarit atanlara kesilen cezanın 14 bin TL'den 152 bin 895 TL'ye çıkardığını açıkladı. Ayrıca, çocuk parklarında sigara içmenin yasaklanacağı duyuruldu.

BOLU'DA YER ÇÖP VE İZMARİT ATMANIN CEZASI 152 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Bolu Belediyesi, meclis toplantısında aldığı kararla Zabıta Müdürlüğünün yetkilerini genişletti. 'Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nin günümüz şartlarına göre revize edilmesi' maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte Bolu Zabıtasına, kamu düzeni ve kent estetiğini korumaya yönelik daha geniş denetim yetkisi verildi. Yeni yönetmeliğe göre, yere izmarit veya çöp atanlara yönelik daha önce 14 bin TL olan ceza, 152 bin 895 TL'ye yükseltildi. Karar, Bolu Belediyesi tarafından duyuruldu.

ÇOCUK PARKLARINDA SİGARA İÇMEK DE YASAKLANACAK

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, çocuk parklarında sigara içmeyi yasaklayacaklarını belirterek, "Biz önerge olarak getiriyoruz onu bütçeye. Şu çocuk parklarının bulunduğu alanlarda, çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlarda sigara içmeyi tamamen yasaklayalım diyoruz. Bununla ilgili kanunun verdiği miktarların en üst sınırından zabıtamıza ceza yazma önerisi getiriyoruz. 'Kendiniz başlayın' diyenler için de eğer çevreyi kirletenler, yere tüküren, yere çöp atan, çocuk parkının yanında izmarit atan, sigara içen belediye çalışanıysa da bir net maaşının ceza olarak kesilmesini bütçeye önerge olarak getiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, belediye, Çocuk, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 10 katına çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Taner Avcı:
    daha çok götürecegim demis 0 0 Yanıtla
  • Ali Başuşagı:
    süpersin ???? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizi sektöründe rekor ücret En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu
Uzayda ilk kez ızgara pişirdiler Uzayda ilk kez ızgara pişirdiler
Denize atlamak isteyen genç kızı anne ve babası ikna etti Denize atlamak isteyen genç kızı anne ve babası ikna etti
Beyaz Saray duyurdu: Satışı yasaklandı, ABD dışına çıkamaz Beyaz Saray duyurdu: Satışı yasaklandı, ABD dışına çıkamaz
Liverpool, Courtois engelini zor da olsa geçerek Real Madrid’i devirdi ve 3 puana ulaştı Liverpool, Courtois engelini zor da olsa geçerek Real Madrid'i devirdi ve 3 puana ulaştı
Trump’tan “tarife“ davası için olay sözler: Bu ölüm kalım meselesi, kazanamazsak biteriz Trump'tan "tarife" davası için olay sözler: Bu ölüm kalım meselesi, kazanamazsak biteriz
Markette eski eşini göğsünden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu Markette eski eşini göğsünden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu

21:03
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi
20:50
UEFA Gençlik Ligi’nde Galatasaray U19, Ajax U19’a farklı kaybetti
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Ajax U19'a farklı kaybetti
17:42
Ordu’da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında
17:28
Bakan Fidan’ın göğsünün kabardığı an
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!
16:41
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi
16:06
Sındırgı “afet bölgesi“ ilan edildi
Sındırgı "afet bölgesi" ilan edildi
15:54
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2025 18:33:42. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 10 katına çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.