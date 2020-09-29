Yıllık 6 bin ton üretilecek "helal jelatin" için fabrika kuruldu - Son Dakika

Yıllık 6 bin ton üretilecek "helal jelatin" için fabrika kuruldu

Türkiye'nin büyükbaş ham deri üretiminin yüzde 40'ı gerçekleştirilen Bolu'nun Gerede ilçesinde temeli atılan fabrikada yıllık 6 bin ton "helal jelatin" üretimi yapılacak.

Türkiye'nin büyükbaş ham deri üretiminin yüzde 40'ı gerçekleştirilen Bolu'nun Gerede ilçesinde temeli atılan fabrikada yıllık 6 bin ton "helal jelatin" üretimi yapılacak.

Türkiye'nin önemli deri üretim merkezlerinden Gerede'de, Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda işlenen ham deriler ayakkabılık, kemerlik, cüzdanlık ve çantalık deri olarak işleniyor.

Fabrikalarda işlenen deriler, Türkiye'deki ayakkabı, çanta, cüzdan ve kemer fabrikalarının yanı sıra, Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Balkanlar'a gönderiliyor.

Geredeli deri üreticileri, işledikleri derilerde bulunan ve gıda sektöründe katkı maddesi olarak kullanılan jelatin üretimine de başlayacak.

Sığır derilerinden elde edilecek jelatinler, ilçede yapımı devam eden jelatin fabrikasında İslami şartlarda helal olarak üretildikten sonra hem Türkiye içindeki gıda fabrikalarına satılacak hem de dünyanın birçok ülkesine ihraç edilecek.

Gerede Karma OSB'de 26 deri imalat firması ile şeker ve sakız üretimi yapan 2 gıda firmasının iş birliğinde kurulacak fabrikada, yıllık 6 bin ton jelatin üretilmesi amaçlanıyor.

"500 kişiye istihdam sağlayacak"

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, AA muhabirine, ilçede faaliyet gösteren 127 firmanın Türkiye'de büyükbaş hayvan derisinden ayakkabılık, çantalık, kemerlik ve cüzdanlık deri üretiminin yüzde 40'ını karşıladığını söyledi.

Kaşka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde özellikle gıda ve ilaç sekötürlerinin hiç durmadığının daha net anlaşıldığını vurgulayarak, 2 milyar İslam alemini ve bütün dünyayı ilgilendiren helal sığır jelatini üretimine karar verdiklerini belirtti.

Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden fabrikanın Ağustos 2021'de üretime başlayacağını dile getiren Kaşka, "15 milyon avroluk yatırımın ardından tamamlanacak fabrika, ülkemize ekonomik katma değer sağlayacak ve aynı zamanda ciddi anlamda ihracatı olan bir ürün elde edilecek. Beyaz yakalı, mavi yakalı ve normal kalifiyesiz eleman olarak baktığımızda 100 kişi jelatin tesisinde çalışacak. Ham madde temin edecek firmaları da saydığımız zaman dolaylı olarak 500 kişilik bir istihdam söz konusu olacak. Hem ilimize hem ilçemize hem de ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacak Gerede Jelatin AŞ. inşallah ülkemize ve milletimize hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

"Yılda 6 bin ton jelatin üretilecek"

Kaşka, helal jelatinin İslam alemi için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Gerede Jelatin AŞ, 6 bin ton jelatin üretimi yapacak. Tabii ki dünyada özellikle domuz gıdasında, domuz jelatininden de en çok hassas olan Museviler ve Müslümanlar. Dolayısıyla biz bu konuda çok hassasız. İnsanların daha fazla helal sığır jelatinine dikkatini de çekmiş olacağız. Dolayısıyla insanlar yedikleri ürünleri daha fazla sorgulamaya başlayacak. Yıllar önce, Avrupa'da bir gıda firmasının sattığı ürünlerde özellikle 'deli dana' hastalığı çıktığında 'Bizim bütün ürünlerimiz domuz.' demişti ve Avrupa'daki bütün Müslümanlar maalesef domuz yediğini o gün anlamıştı. Biz bugün baktığımız zaman Türkiye'de, hatta İslam ülkelerinde bu tür yatırımların çoğalmasını arzu ediyoruz. Özellikle İslam aleminin çok hassas olduğu domuz konusunda insanların hem uyarılması hem de insanların bu konuda dikkatini çekerek yediklerine daha çok dikkat etmesi gerektiği konusunda da önemli bir yatırım yaptığımız kanaatindeyiz."

Jelatinin özellikle gıda maddeleri için bir ham madde olduğunu aktaran Kaşka, çikolata ve şekerleme ürünlerinde çok yaygın ve fazla kullanıldığını bildirdi.

Kaşka, jelatinden sonra da kolajen üretimini planladıklarını belirterek, "Kolajen herkesin bildiği gibi çok stratejik bir ürün. Özellikle yüz maskelerinde, cildi gençleştirmede, yine yara tedavilerinde kullanılarak ölüm riskini azaltıyor. Jelatin yapmadan kolojene geçemiyorsunuz. Asıl hedefimiz jelatinden sonra hem ekonomik katma değeri yüksek olan hem de stratejik bir ürün olan kolajen." dedi.

Yıllık 6 bin ton üretilecek helal jelatin için fabrika kuruldu
Yıllık 6 bin ton üretilecek helal jelatin için fabrika kuruldu
Yıllık 6 bin ton üretilecek helal jelatin için fabrika kuruldu
Yıllık 6 bin ton üretilecek helal jelatin için fabrika kuruldu

Türkiye, Gerede, Helal, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yıllık 6 bin ton üretilecek 'helal jelatin' için fabrika kuruldu - Son Dakika Ekonomi

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