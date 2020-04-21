Bolu'da koronavirüsü yenen 6 kişi alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Bolu'da koronavirüsü yenen 6 kişi alkışlarla taburcu edildi

Bolu'da koronavirüsü yenen 6 kişi alkışlarla taburcu edildiBOLU'da, koronavirüs tedavisi gören, aralarında 93 yaşında bir hastanın da bulunduğu 6 kişi sağlıklarına kavuşmasının ardından, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Bolu'da koronavirüsü yenen 6 kişi alkışlarla taburcu edildi BOLU'da, koronavirüs tedavisi gören, aralarında 93 yaşında bir hastanın da bulunduğu 6 kişi sağlıklarına kavuşmasının ardından, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Bolu'da yaşayan 6 kişi yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs bulguları üzerine yapılan testleri pozitif çıkan 6 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedaviye alındı. Tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan 93 yaşındaki Ali Günaydın, 68 yaşındaki İfakat Bilgi, 38 yaşındaki Zekiye Öze, 59 yaşındaki Nurettin Celiloğlu, 44 yaşındaki Saliha Abacı ile isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi. Hastalığı yenerek taburcu olan 6 kişi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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