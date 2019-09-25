Bolu'da KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) değerlendirme toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, vali yardımcısı Çağlayan Kaya, ilçe kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, kurum müdürleri ile İl Özel İdaresi birim müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "2019 yılı başında devletimizin imkanları ölçüsünde vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek özellikle köylerimizin alt yapılarını desteklemek amacıyla Bolu'ya önemli bir kaynak ayrıldı. Biz de sezon başında yapılan istişareler çerçevesinde ilçelerimize tasnifini yapmıştık. Bu kapsamda Valiliğimizin koordinesinde ve İl Özel İdaremizin teknik kontrolünde tüm kaymakamlıklarımız gerekli çalışmaları yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Vali Ümit, "Bugün sezon içerisinde yapılan çalışmaları almak, gerekli değerlendirmeleri yapmak ve sorunları tartışmak üzere bir araya geldik. Yatırımlar, ödenekleri doğrultusunda bitme aşamasına geldi. Yıl içerisinde bunların hepsini bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Toplantının devamında ilçe kaymakamları kendi ilçelerine yapılan tahsisler ve yapılan çalışmaları anlattı. İlgili il müdürlerinin talep ve temennileri alındı. Projelerle ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldı.