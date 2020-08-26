Bolu'da lise birincilerine ödül verildi - Son Dakika

Bolu'da bulunan liseleri birincilikle tamamlayan öğrencilere İzzet Baysal Vakfı tarafından ödül verildi.

İzzet Baysal Vakfı'nın Bolu'daki lise birincilerini ödüllendirdiği geleneksel "İzzet Baysal Vakfı Başarı Ödülleri" töreninin 32'ncisi Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende, il merkezinde bulunan 22 okulun birincilerine çeşitli ödüller ile teşekkür belgesi verildi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen ödül törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Güldal, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman, vakfın yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, tüm öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Konuşmasında gençlere de seslenen Ümit, "Ne kadar akıllı olursanız olun, ne kadar başarı sağlarsanız sağlayın, sahip olacağınız makamlar, başarılar ve imkanlar ruhunuzda ve şahsınızda taşıdığınız kalite ve nitelik kadar olacaktır. Yani Alparslan gibi idealist, onun askerleri gibi cesur, milli ve manevi değerlerinize bağlı olmadığınız, gücünüzü kendi kaynaklarınızdan almadığınız sürece o başarı ve imkanlar hiç de önemli olmayacaktır." dedi.

Ümit, gençlerin milli birlik ve beraberliği, işinde liyakati ve devlete sadakati her türlü çıkarın üzerinde tutması gerektiğini de ifade ederek şunları söyledi:

"Bu toprakları bize yurt etmek için canlarını, kanlarını, hayallerini ve yarınlarını hiç düşünmeden yine bu topraklara seren atalarımız için bu topraklara hizmet etmek şehit olmaktan geçiyordu. Fakat sizler bugün, devlet, millet, bayrak ve vatan için önce yaşamak, karakter sahibi bireyler olmak, çalışmak, okumak, üretmek ve projeler geliştirmek, yeni Alparslanlar, yeni Fatihler, yeni Murad Hüdavendigarlar, yeni Mustafa Kemaller olmak, dünya çapında en kaliteli teknolojiyi en insani medeniyeti üretmek durumundasınız."

İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Mustafa Yaman ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle programa katılamayan Vakıf Başkanı Ahmet Baysal'ın mesajını okuyarak, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı da İzzet Baysal Vakfı tarafından her yıl düzenlenen ödül töreni kapsamına il genelindeki bütün liselerin birincilerinin ödüllendirildiğini kaydetti.

Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçelerde bulunan liselerin birincilerine ödüllerinin ayrı ayrı verildiğini belirten Sarıcı, il merkezinde bulunan 22 okulun öğrencilerinin ödüllerinin ise protokol üyeleri tarafından takdim edildiğini ifade etti.

Tören, öğrencilerinin ödüllerinin verilerek hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.