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Bolu'da, tem yolunda otomobilin çarptığı kadın öldü

6 saat önce

Bolu'da, TEM yolunda otomobilin çarptığı kadın öldüBOLU'da, TEM yolunda orta refüjdeki tel örgüyü aşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Şengül Doğan'a (39), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Bolu'da, TEM yolunda otomobilin çarptığı kadın öldü

BOLU'da, TEM yolunda orta refüjdeki tel örgüyü aşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Şengül Doğan'a (39), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM yolunun Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Selahattin Bıyık yönetimindeki 34 FCC 37 plakalı otomobil, iddiaya göre orta refüjde bulunan tel örgüleri aşarak yayaya yasak olan yolun karşısına geçmeye çalışan Şengül Doğan'a çarptı. Yaklaşık 100 metre savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Çantası, cep telefonu ve ayakkabıları yol kenarındaki yeşil alana savrulan talihsiz kadının eşyalarını polis topladı. Otomobil sürücüsü Selahattin Bıyık ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da, tem yolunda otomobilin çarptığı kadın öldü

TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:43 Kaynak: DHA
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